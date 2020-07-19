Kırklareli Valisi Osman Bilgin, LGS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, LGS'de kentten iki öğrencinin 500 tam puan yaptığını bildirdi.

Bilgin, öğrencilerden Ali Fuat Erkan ile Gönenç Elemenli'yi tebrik ederek, iki öğrencinin de tam puan yapan 181 öğrenci arasına girmeyi başardığını belirtti.

Bu başarının önemli olduğunu ifade eden Bilgin, öğrencilere başarılar diledi.

Dijital Tarım Pazarı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Dijital Tarım Pazarı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında faaliyet gösteren kooperatif ve birlik yetkililerine Dijital Tarım Pazarı hakkında bilgi verildi.

Toplantıda kooperatif ve birlik yetkililerinin görüşleri de alındı.