Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdür Vekili Sercan Kuru'yu makamında kabul etti.

Ziyarette Kuru, TPAO'nun Trakya'daki çalışmaları hakkında Rektör Şengörür'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, TPAO'nun Türkiye'nin en köklü ve stratejik kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Bu kurumun daha uzun yıllar başarıyla hizmet edeceğine inandığını ifade eden Şengörür, ziyaretlerinden dolayı Kuru'ya teşekkür etti.

Vali bilgin'den Demirköy ilçesine ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Demirköy Kaymakamlığını ziyaret etti. Burada Kaymakam Cafer Ekinci'den bilgi alan Vali Bilgin, daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubu personeli ile bir araya geldi.

Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teşekkür belgelerini veren Bilgin, ardından Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret ederek Kovid-19 sürecinde gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Recep Gün de Bilgin'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti.