Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yavuz Gökçen'e ziyaretler sürüyor.
Gökçen, makamında Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli'yi kabul etti.
Ziyarette Cebelli, görevine yeni atanan Gökçen'e başarılar temennisinde bulundu.
Gökçen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sakızköy mezarlığında bayram temizliği
Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de köy sakinleri tarafından mezarlık temizlendi.
Sakızköy'de gençlerin sosyal medyadan yaptıkları çağrıya destek veren köylüler, köy mezarlığında bir araya geldi.
Köy sakinleri imece usulüyle köy mezarlığında bayram temizliği gerçekleştirdi.
Gençlerden İbrahim Ceylan, gazetecilere, her bayram olduğu gibi bu bayramda da köy mezarlığını temizlediklerini söyledi.