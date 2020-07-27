Pınarhisar ilçesinde altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, içme suyu şebeke hattı ile kanalizasyon hattının yenilenerek, yağmur suyu deşarj hattı yapılacağını bildirdi.

Altyapının tamamen elden geçirileceğini aktaran Talay, diğer yandan doğal gaz ve elektrik dağıtım hatlarının da yapımına devam edileceğini belirtti.

Çalışmaların yaklaşık 2 yıl süreceğini öngördüklerini ifade eden Talay, bu süreçte su kesintilerinin yaşanacağını kaydetti.

Talay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İlçemizin ana sorunlarından biri olan altyapıyı, en güçlü ve kaliteli hale getirebilmek adına projeleri bilhassa şahsen takip ediyorum. Yatırım ve icraat noktalarında, yerinde iş takibi sayesinde 2 yılın sonunda altyapı sorunu tamamen çözülmüş, yaklaşık 65 milyon lira değerinde yatırım gerçekleşmiş olacak."

Yol yapım çalışması

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Caddesindeki çalışmaları incelemede bulundu.

Gün, ilçedeki yolların yeniden yapıldığını söyledi.

Kış aylarında bazı cadde ve sokaklarda bozulmalar meydana geldiğini ifade eden Gün, bazı bölgelere parke taşı bazı bölgelere ise sıcak asfalt atıldığını belirtti.

Çalışmaları kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Gün, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.