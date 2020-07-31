Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yazılı açıklamasında, geniş araç filosu ile ilçe halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacaklarını belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını aktaran Talay, araç filolarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kombine kanal açma aracının araç filosuna eklendiğini ifade eden Talay, aracın 6 bin litre kazan kapasitesi, yüksek basınçlı su pompasına sahip olduğu belirtti.

Talay, açıklamasında, vatandaşlara en iyi belediye hizmetlerinin sunulması için ekipman eksikliklerinin tamamlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Doğal gaz çalışmaları

Üsküp beldesinde doğal gaz birinci etap çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, beldede doğal gaz ana ve tali hat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların Mehmetçavuş Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini ifade eden Kasap, ilk etap çalışmalarında 6 kilometrelik hattın tamamlandığını söyledi.

Basınç testlerinin yapılmasının ardından arz işlemlerine başlanacağını aktaran Kasap, kısa süre içerisinde tüm beldenin doğal gaza kavuşacağını kaydetti.

Kasap, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Çok şükür doğal gaz şebeke çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Hızlı bir şekilde bu aşamaya geldik. Şebekenin basınç testi yapılacak. Testlerin tamamlanmasının ardından ilk etabı kapsayan yerlere doğal gaz arzı başlayacak.

Tabi bu çalışmalarda bozulan yollarımızın tamirini de imkanlarımız nispetinde en kısa süre içerisinde yapmayı planlıyoruz. Bunun yanında doğal gaz çalışmalarımızın ikinci etabı ara verilmeksizin diğer mahallelerimizde devam edecek."