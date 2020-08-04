Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesinin Bulanık Dere Şefliği mevkisinde ormanlık alandan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye bölgeye itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Üzüm hasadı başladı

Kırklareli'nde "Trakya İlkeren" cinsi üzüm hasadı başladı.

Pınarhisar ilçesinde Vedat Özgen'e ait bağdan hasat edilen üzümler sofralarla buluşuyor.

Özgen, AA muhabirine, ürettiği üzümlerin çok lezzetli olduğunu belirtti.

6 dönüm bağlık alanda üzüm yetiştirdiğini belirten Özgen, Trakya İlkeren cinsi üzümün diğer üzümlere göre erken olduğunu ifade etti.