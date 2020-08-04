Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, asayiş denetimlerine katıldı.

Kaymakam Beypınar, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş denetim alanı ziyaret etti.

Denetimlerde hakkında yetkililerden bilgi alan Beypınar, denetimlerde sürücüler ile bir süre sohbet etti.

Beypınar, sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.

Geleceğin Yıldız Girişimcileri Projesi

Lüleburgaz'da Geleceğin Yıldız Girişimcileri Projesi Eve Dönüş programı eğitimleri yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Lüleburgaz İnovasyon Merkezi (LİMER) tarafından uygulanacak proje ile üniversite öğrencilerinin girişimcilik fikirlerinin değerlendirileceği bildirildi.

Tatil döneminde ilçeye ailelerinin yanına geri dönen öğrenciler ile yaz boyunca farklı illerde yaşayan, çalışan ve staj yapan Lüleburgazlı gençlerin katılabileceği kaydedildi.

İş fikri olan veya girişimcilik kavramına ilgi ve heyecan duyan, kendi işini kurmak ya da gelecekte profesyonel olarak çalışırken kurum içi girişimciliği önemseyen üniversite öğrencilerinin başvurularının kabul edileceği aktarılan açıklamada, başvuruların 15 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtildi.