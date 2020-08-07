İğneada Belediyesinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarda kamp yapan tatilcilerin bıraktıkları çöpleri toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, yem hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, GDO'lu ürünlerden uzak kalınması gerektiğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda çiftlikler, yem fabrikaları ve yem ticareti yapan aracı firma temsilcilerine yem takip sistemi kullanımı hakkında bilgi verildi.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 08:59

Kaynak: AA

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