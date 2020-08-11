Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni atanan vali yardımcısı ve kaymakamlarla bir araya geldi.

Vali Bilgin, Vali Yardımcılığına atanan Mehmet Usta, Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Salih Yüce ve Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Mehmet Kılıç'ı makamında kabul ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Görevlerine yeni atanan Usta, Yüce ve Kılıç'a başarılar dileğinde bulunan Bilgin, kentin gelişimi ve kalkınmasına destek olmak için çalışacaklarını ifade etti.

İl Jandarma Komutanı Oğuz'dan veda ziyaretleri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Oğuz, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prf. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Kırklareli'ne yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Oğuz'a teşekkür etti.

Şengörür, ziyaretin sonunda Oğuz'a günün anısına hediye takdim etti.

KTSO Başkanı Ilık'tan meslek lisesine ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'sini ziyaret etti.

Okul Müdürü İsmail Kırbak ile görüş alışverişinde bulunan Ilık, açıklanan Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercih sonuçları ile okulun yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gençlerin doğru tercih yaptıklarını dile getiren Ilık, "Gençlerimiz bu seçimlerinde ne kadar doğru karar verdiklerini, mesleki eğitimlerini tamamladıktan sonra iş bulmada bir adım önde olduklarında ya da edindikleri beceriler ile kendi işlerini kurduklarında anlayacaklar." dedi.