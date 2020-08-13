Kırklareli'nde, "Trakya'ya mısırın ağası geliyor" projesi kapsamında demonstrasyon sahasında inceleme yapıldı.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Vize ilçesine bağlı Müsellim köyünde Erhan Muştu'ya ait tarladaki deneme alanında "Ağa", "Ada", "Hacıbey" ve "Pehlivan" adlı yerli silajlık mısır çeşitleri incelendi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yerli mısır çeşitlerini bölgede arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun mısır çeşidini tespit etmek istediklerini aktaran Özel, hasat döneminde yerli ve milli silajlık mısır çeşitlerinin tarla günü yapılarak verimlerinin test edileceğini bildirdi.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde çalışmalar yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin daha modern bir yapıya kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Mahallenin dokusuna uygun olarak yolların yapıldığını aktaran Özalp, mahalledeki yapılara uygun taşlar kullanıldığını belirtti.

Özalp, kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kovid-19 denetimleri

Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yürütülüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ile polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerine katıldı.

İlçedeki işletmelerde Kovid-19'a karşı alınan tedbirler incelenerek, esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Gün, yaptığı açıklamada, Kovid-19 denetimlerini aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Koronavirüsün hafife alınmaması gerektiğini aktaran Gün, herkesin kendi ve toplum sağlığı için en üst düzeyde tedbirlere riayet etmesini istediklerini kaydetti.

Lüleburgaz'da altyapı çalışması

Lüleburgaz ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında yeni yağmur suyu hatları yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım Mahallesi'nde çalışmada bulundu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, kış aylarında bazı bölgelerde su baskınlarının meydana geldiğini söyledi.

Altyapıdaki sıkıntıları tek tek gidermeye çalıştıklarını ifade eden Gerenli, yeniden su baskınlarının yaşanmaması için yağmur suyu hatlarını güçlendirdiklerini ve yeni hatlar ilave ettiklerini belirtti.

Yıldırım Mahallesi'nin Değirmen ve Eski Kırklareli Caddeleri ile Nalbant sokakta ekiplerin çalıştıklarını aktaran Gerenli, 75 metre uzunluğunda iki ayrı yağmur suyu hattının yapıldığı bölgeye 10 adet ilave yağmur suyu mazgalının oluşturulduğunu kaydetti.