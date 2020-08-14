Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan açıklamada, av sezonu başlamadan avlanan iki kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında süresi dışında avlanmaktan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

"Gıdanı Koru Projesi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen " Gıdanı Koru Projesi" çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda gıda işletmelerinin temsilcilerine bilgi verildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, katılımcılara "İşletmelerde gıda güvenliği ve gıda Hijyeni" ve "Kovid-19'a karşı işletmelerin alması gereken tedbirler" konulu sunum yaptı.

Vali Bilgin, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dupnisa Mağarasında sürdürülen çalışmaları inceledi.

Vali Bilgin, yol yapım, aydınlatma ile çevre düzenlemeleri çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Bilgin, mağaranın çevresinin güzelleşmesi için çalıştıklarını ifade etti.