Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

İğneada Belediyesi ekipleri, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuk parkları ve meydanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla dezenfekte işlemelerinin belirli aralıklarla yürütüldüğü belirtildi.

Belediye olarak her türlü tedbirlerin sağlandığı aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel korunma önlemlerine dikkat etmesi istendi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir belde ve 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesi ile Umurca, Sakızköy ve Emirali köylerine 16 Ağustos Pazar günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.