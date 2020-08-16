Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) meclis yönetimi, üye ziyaretlerinde bulundu.

Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ile yönetim kurulu üyesi Ertan Özbek, oda üyesi Cavit Akıncıoğlu'nu iş yerinde ziyaret etti.

Yeni iş yerinin hayırlı olması temennisinde bulundan Özsan, bereketli kazançlar diledi.

Özsan, üyelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Akıncıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Şengörür'e ziyaret

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Kıdemli Albay Orhan Kılıç, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıç'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırklareli'nin sakin ve huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Kılıç, üniversite olarak kentin gelişmesine ve büyümesine büyük katkı sunduklarını belirtti.

Kılıç da kurumlar ile işbirliği içerisinde görev süresince başarılı çalışmalar yapacaklarını, kentin huzur ve güvenliğinin ortamının devamını sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.