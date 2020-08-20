Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerine başladı.

Yüce ve beraberindeki Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ve Müftü İsa Aktaş ile birlikte Ceylanköy'de incelemede bulundu.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Yüce, daha sonra devam eden çalışmaları inceledi.

Köy Muhtarı Recep Yetiş'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Yüce, bir çiftçinin biçerdöverine binerek ayçiçeği hasadına katıldı.

Altyapı çalışması

Lüleburgaz ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, su basıncının az olduğu bölgelere yeni hat çekildiği belirtildi.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin Yıldırım Mahallesi ile Siteler Mahallesi'nde çalışmaları yürüttüğü aktarılan açıklamada, 190 metre yeni su hattının faaliyete alındığı kaydedildi.

Açıklamada, sorun yaşanan bölgelerde yeni hat çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Açık hava sineması etkinliği

Lüleburgaz'da açık hava sinemasında "120" filmi gösterimi yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen film gösterimi yoğun ilgi gördü.

Film gösterimi öncesinde vatandaşlar ateş ölçümünden sonra alana alınarak maske dağıtıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edilmiş alanda oturan vatandaşlara Belediye Başkanı Murat Gerenli de eşlik etti.