Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Yüksek İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, 2 yıllık görev süreleri sona eren kurul üyelerine plaket takdim edildi.

Oda başkanı İlhami Cebelli yaptığı konuşmada, kurul üyeleriyle bölgenin ve odanın ihtiyaçları ile çözüm önerileri üretme noktasında birçok çalışmada bulunduklarını söyledi.

Oda olarak son iki yıldır güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Cebelli, oda hizmetleri, yapılan çalışmalar, hizmet binasının inşaatı ve üyelerin ihtiyaçları konularında bilgi paylaştıklarını belirtti.

2 yıllık görevleri süresince gösterdikleri özveri ve nezaketten dolayı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine teşekkür eden Cebelli, "Şahsım ve odamız adına teşekkür ederim." dedi.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Lüleburgazlı yüzücü Semih Kır, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na hazırlanıyor.

Lüleburgaz ilçesinde 4 yıldır eğitimlerini sürdüren Batı Spor Kulübü sporcusu Semih Kır (16), İstanbul Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında kulaç atacak.

Kır, bu yıl 23 Ağustos Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda başarılı olmayı hedefliyor.