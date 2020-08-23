Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çin'e süt ve süt ihracatı için toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda 54 işletme yetkilisi ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ve Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, üretim basamakları, analizler, ürünler ve ihracat işlemlerinde izlenecek yol konusunda firma yetkililerine bilgi verildi.

Şap aşılama çalışmaları başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Programı doğrultusunda il genelinde 139 bin 451 büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, sevk edilecek hayvanlar için şap hastalığına karşı aşılanmış olma şartı arandığından hayvan alım ve satımlarında mağduriyet yaşanmaması için, kampanya süresince hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarına şap aşısı yaptırmaları gerekmekte olduğu bildirildi.