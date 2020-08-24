Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

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Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavda 30 aday, teorik ve pratik uygulamaya tabi tutuldu.

Adaylar sınavda motorlu kara taşıtı satın alma, satın alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemleri konularında soruları yanıtladı.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavının altıncısının gerçekleştirildiğini belirtti.

30 adayın sınava katıldığını aktaran Ilık, sınavı başarıyla tamamlayan adaylara belgelerinin verileceğini kaydetti.

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı Kongresi

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'na yeniden İlkay Karataş seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz ile delegeler katıldı.

Kongrede, başkanlık divanı seçilerek ve faaliyet raporları okundu.

Tek liste ile yapılan seçimde 328 delegenin 325'inin oyunu alan mevcut ilçe başkanı İlker Karataş yeniden MHP İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Karataş, kongrenin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, katılan herkese teşekkür etti.

Kırklareli, Karataş, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 14:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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