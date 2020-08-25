Demirköy ilçesinde yağmur suyu oluk ve ızgaraları temizlendi.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarına hazırlık kapsamında temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Recep Gün, sağanak yağışlar nedeniyle tıkanan oluk ve ızgaraların yeniden açıldığını söyledi.

İlçenin kış aylarına hazır hale getirildiğini ifade eden Gün, yağışlar dolasıyla su taşkınlarının yaşanmaması için önlemler aldıklarını belirtti.

Elektrik kesintisi

Demirköy'de bir belde ve üç köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Demirköy ilçesinin İğneada beldesi ile Beğendik, Sislioba ve Limanköy köylerine 27 Ağustos Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.