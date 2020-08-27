Kırklareli'nde İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, pandemi yönetimi, sokak hayvanları, köy temizliği harekatı ile uygulamaya konulan projeler görüşüldü.

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tarihi gar binasındaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen tarihi gar binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi gar binasının bir kültürel alan ve şehrin geçmişi yaşatan bir değeri olduğunu belirten Bilgin, Kırklareli halkına yakışır bir şekilde restore edilerek hizmete sunulacağını belirtti.