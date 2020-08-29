Kırklareli'nde esnaflar ve vatandaşlar sahte para hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nün 'Parada Sahtecilik Suçu' ile mücadele çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların bilgilendirildiği belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara gerçek ve sahte para arasında farkları anlattı.

Açıklamada, vatandaşlara sahte paralara karşı dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı broşür dağıtıldı.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, 30 Ağustos Pazar günü ilçenin Dere ve Yıldırım mahallerine bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 08.30-16.30 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.