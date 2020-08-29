Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yavuz Gökçen'e ziyaretler sürüyor.

Gökçen, makamında Ensar Vakfı Şube Başkanı Eyyup Sabri Erdem, Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Şanlıer, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Erdinç Emiroğlu, Eğitime Destek Platformu Lüleburgaz Temsilcisi İsmail Bağlar'ı kabul etti.

Gökçen, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lüleburgaz'ın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Maskenin önemimi broşürlerle anlatılıyor

Lüleburgaz Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maske kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla 20 bin adet broşür dağıtacak.

Lüleburgaz Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Seyyar Pazarcılar Odası, Elektrik-Elektronik ve Yapı Sanatları Esnaf Odası ve özel firmaların destek verdiği kampanya kapsamında üzerinde "Maske takmak zorunluluk. Kendin için, toplum için. Maskeni tak, tedbir al, riski azalt" yazılı broşürler hazırlatıldı.

Proje çerçevesinde Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'yı makamında ziyaret eden Kent Konseyi üyeleri, Koca'ya broşür verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Koca da halkın bilinçlendirilmesi için yapılan faaliyete destek vereceklerini kaydetti.

"Parmaklarım Kıpı Kıpır" adlı çocuk kitabı çıktı

Lüleburgaz ilçesinde İngilizce öğretmeni Serap Uludağ'ın "Parmaklarım Kıpı Kıpır" adlı çocuk kitabı çıktı.

Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan Uludağ, pandemi sürecinde öğrenmeye başladığı piyanonun çocuklar tarafından da sevilmesi ve onlarda öğrenme isteği oluşturması için kitap yazmaya karar verdiğini söyledi.

Kızının da piyano çalmasını teşvik edecek kitap arayışına girdiğini ancak bu konuda bir kitap bulamadığını belirten Uludağ, "Kızıma her gün kitap okuduğum için bir süre sonra ben niye yazmayayım diye düşündüm. Okumaya ve yazmaya çok ilgim var, severek yapıyorum. Kendim de bir eğitimci olarak denemek istedim. Kitabı yazmak, tamamlamak, düzenlemek ve tasarlamak yaklaşık iki yıllık bir süre aldı. Kızımın piyano çalmayı öğrenmesini teşvik edecek kitap aradım, araştırmalar yaptım, aradığım gibi bir kitap olmadığını fark edince kendim yazmayı düşünerek böyle bir kitap yazdım. Editörlüğünü de kendim üstlendim. Kendi branşım olduğu için kitabımı İngilizce'ye de çevirip internet üzerinden online olarak çocuklara ulaşmasını sağladım" diye konuştu.

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