Vize ilçesinde kültür evi düzenlenen törenle açıldı.

Küçükyayla köyündeki okul hayırsever iş adamı Tuncay Salar tarafından kilim ve halı dokuması kursları için restore edildi.

Nafiye İlhami Salar Kültür Evi'nin açılış törenine, Vali Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Kaymakam Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Ercan Özalp ile vatandaşlar katıldı.

Vali Bilgin, törende, kültür evinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Köy okulunun eğitim faaliyetleri için yeniden kullanılacağını ifade eden Bilgin, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilgin, kültür evinde açılacak kurslar ile kilim ve halı dokumacılığının bölgede artmasını beklediklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocahıdır ve Arizbaba köylerine 31 Ağustos Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.30-17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.