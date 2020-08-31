Kırklareli Valiliği, Giresun'a 3 tır gıda yardımı gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamada, selzedelere gönderilen yardım tırlarının Giresun'a ulaştığı belirtildi.

Vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm kademelerinin teyakkuz halinde olduğu aktarılan açıklamada, sel felaketinin yaralarının el birliği ile sarılacağı kaydedildi.

Mini kütüphanelere Kovid-19 tedbiri

Kırklareli Valiliği tarafından oluşturulan mini kütüphaneler, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında kent merkezinin belirli noktalarında oluşturulan mini kütüphenelerinin bulaş riskinin azaltılması amacıyla kaldırıldığı belirtildi.

Salgın tedbirlerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, mini kütüphanelerin koronavirüs sürecinin akabinde yeniden kurulacağı kaydedildi.