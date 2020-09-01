Lüleburgaz'da yenilenen Gençlik Parkı hizmete açıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce parkta oyun alanları, kafeterya, atölye binaları yenilenerek, çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Parkın modern bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Gerenli, bölgenin yaşam alanı olarak yeniden hizmete açıldığını kaydetti.

RC Park Buggy Türkiye Şampiyonası

Lüleburgaz'da RC Park Buggy Türkiye Şampiyonası 2. tur yarışları yapıldı.

Lüleburgaz Yıldızları RC pistinde gerçekleştirilen etkinlikte model araç tutkunları kıyasıya yarıştı.

Yarışta, pilotlar en iyi sıralama ve en iyi zaman dereceleri için mücadele etti.

-Muharrem ayı

Pınarhisar ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Pınarhisar Belediyesince, belediye binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı İhsan Talay, konuşmasında, İslam'da Muharrem ayının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muharrem ayında paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, sevginin, bolluk ve bereketin arttığına inandıklarını ifade eden Talay, aşurenin de Muharrem ayının bir simgesi olduğunu belirtti.

-Arıcılık kursu tamamlandı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadınlara yönelik düzenlenen arcılık kursu tamamlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende kursu başarıyla tamamlayan 15 kursiyere belgeleri verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında olmasının önemli olduğunu söyledi.

Açılan kurslara kadınların büyük ilgi gösterdiklerini belirten Özel, özellikle kadın arıcı sayısının artmasının önemine değindi.

Halk toplantısı

Demirköy Kaymakamlığınca halk toplantısı düzenlendi.

Karacadağ ve Yeşilce köylerinde Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara, İlçe Jandarma Komutan Vekili Deniz Yüksel ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özmen ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ekinci, toplantıların ardından, vatandaşlar ile sürekli bir araya gelerek istek ve sorunları dinledi.