Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i mahalle muhtarları ziyaret etti.

Vali Bilgin, makamında kabul ettiği İstasyon, Atatürk, Doğu, Pınar, Karakaş ve Cumhuriyet mahallesi muhtarından mahallelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarlıkların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde VEFA sosyal destek gruplarına çok büyük destek verdiğini ifade eden Bilgin, muhtarlara gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Lüleburgaz Emniyet Müdürü Koca'dan veda ziyareti

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Kırklareli İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atanan Ali Koca, veda ziyaretlerinde bulundu.

Koca, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum müdürlerini ziyaret etti.

Koca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Özkan'ın makamında yaptığı konuşmada, 6 yıldır ilçede başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Koca, çalışmalarda emniyet teşkilatına destek veren herkese teşekkür etti.

Kooperatif Başkanı Özkan da, Koca'ya yeni görevinde başarılar diledi.