Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere sulama eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, Sergen köyünde bir kahvehanede düzenlenen programda, su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Üretimde de suyun bilinçli kullanılmasının hem yer altı kaynaklarına hemde bitkiler açısından önemli olduğunu belirten Gürsu, fazla sulama ile doğaya zarar verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçilere doğru sulama yöntemleri hakkında bilgi verildi.

AK Parti Milletvekili Minsolmaz'dan ziyaretler

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Minsolmaz, ilk olarak Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'i makanında ziyaret ederek ilçede yapılan yatırımlar hakkında görüştü.

Ardından köy ziyaretlerinde bulunan Minsolmaz, vatandaşlarla sohbet etti.

Minsolmaz, Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç ile Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret ederek programını sonlandırdı.