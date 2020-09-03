Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve yapılan denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi verilmeye devam ediliyor.

Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen törenle 4 işletmeye "Yıldızlı İşletme" belgesi verildi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, Lüleburgaz İlçe Pandemi Koordinatörü Mine Güntürkün ve firma yetkilileri katıldı.

Kaymakam Yüce, belge almaya hak kazanan işletmelere teşekkür ederek, "Yıldızlı İşletme belgesi alan işletmeler, hiç düşünmeden, huzur içerisinde gidebileceğimiz yerler" dedi.

Lüleburgaz kadar kurallara uyan ikinci bir yer görmediğini vurgulayan Yüce, bu konuda çok mutlu olduğunu ifade etti.

Zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret eden Özalp, zabıta personelini tebrik etti.

Özalp, konuşmasında, zabıta teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Zabıtaların, belediyemizin en önemli birimlerinden olduğunu ifade eden Özalp, her zaman için halka hizmet etmeyi esas alıp çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Mesai gözetmeksizin çalışan tüm personele özverilerinden dolayı teşekkür eden Özalp, çalışmalarında başarılar diledi.

Doğal gaz çalışmaları

Vize'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, ana hat altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özalp, tali hatların da yapılacağını belirtti.

Ekiplerin aralıksız çalıştığını aktaran Özalp, ilçenin en kısa sürede doğal gaza kavuşacağını kaydetti.

Özalp, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.