Kırklareli Belediyesi, halk otobüslerinde "H" plaka uygulamasına geçti.

Belediye Meclisi'nce alınan karar gereği, şehir içi halk otobüslerinde "H" plaka kullanılacak.

Zabıta Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Zabıta Müdürü Serkan Kuru, Kırklareli Ulaşım Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ufuk Kan'a yeni plakalar teslim etti.

Şehir içi ulaşımda kullanılan 50 minibüsün yeni plaka ile hizmet vereceğini ifade eden Kan, hayırlı olması temennisinde bulundu.

KTSO'dan esnafa destek çağrısı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, alışverişlerin yerel esnaflardan yapılarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Ilık, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnafların zor günlerden geçtiğini kaydetti.

Yerel esnafların ve kentin kazanması için farkındalık oluşturulması gerektiğini aktaran Ilık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm okul ihtiyaçlarımızı kırtasiye esnafımızdan alarak onlara destek olalım. Her zaman ihtiyaç duyduğunuz küçük esnaf, hep birlikte vereceğimiz destekle ayakta kalacak. Biz Kovid-19'dan olumsuz etkilenen kırtasiye esnafımıza gerçekten sahip çıkılması noktasında halkımızdan, öğrencilerimizden, okul yönetici ve öğretmenlerinden destek bekliyoruz. Kırtasiye esnafımıza ciddi zararları oluyor. Lütfen esnafımıza sahip çıkalım."