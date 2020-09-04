Lüleburgaz ilçesinde Zabıta Teşkilatının 194'üncü yıl dönümü kutlandı.

Lüleburgaz Belediye binasında düzenlenen törende Belediye Başkanı Murat Gerenli, Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve zabıta personeli pasta kesti.

Gerenli, yaptığı konuşmasında, toplumun huzuru ve refahı için yılmadan, yorulmadan, özverili bir şekilde çalışan zabıta teşkilatının 194 yıl dönümünü tebrik etti.

Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Volkan Can, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Eksik mevkilere gerekli transferleri yapacaklarını ifade eden Can, pazartesi günü yeni transferlerin takıma katılacaklarını bildirdi.

Başkan Talay, gençlerle buluştu

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gençler bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Talay, kültür merkezinde gençlerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Gençlerin fikirlerini önemsediklerini ifade eden Talay, ilçelerinin geleceğine dair çalışmalar yapmayı istediklerini anlattı.