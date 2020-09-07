Lüleburgaz ilçesinde çocuk parkları kameralarla izlenecek.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk parklarına güvenlik kameralarının takıldığını belirtti.

Çocukların güvenliklerini üst seviyelere çıkardıklarını aktaran Gerenli, çocukların ve ailelerin parklarda daha güvenli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceklerini kaydetti.

8 parkta çalışmaların tamamlandığını bildiren Gerenli, "Kısa sürede 17 parkımıza 73 güvenlik kamerası monte edeceğiz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde izlenecek kameralarımız sayesinde parklarımız ve oyun alanlarımız artık daha güvende olacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Talay'dan esnaf ziyareti

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnafı ziyaret etti.

Talay, ziyaretlerde, esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyerek, yatırımları anlattı.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Talay, hizmet odaklarında vatandaşların bulunduğunu belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Talay, "Durmadan kararlılıkla çalıştığımız Pınarhisar için daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Hamdolsun niyetler hayrolunca akıbetler de hayroluyor." dedi.

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesince tedbirler kapsamında belirli noktalardaki dezenfektanlar yenilenerek, bazı bölgelere ilaveler yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, açıklamasında, salgınla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Bazı dezenfektanların kırıldığını, bazı bölgelerde ise eksik kaldığını aktaran Gerenli, 20 yeni dezenfektan noktasının oluşturulduğunu kaydetti.

Vatandaşların sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını ifade eden Gerenli, herkesin tedbirlere uymasını istedi.