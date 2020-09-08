Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylül ayında 60 avcının kontrol edildiği bildirildi.

Yapılan kontrollerde kullanımı yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran 5 düzenek tespit edilerek, imha edildi.

Açıklamada, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

Akıllı kart uygulaması başladı

Kırklareli'nde toplu taşıma araçlarında "akıllı kart" uygulamasına geçildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik ücret toplama sisteminin aktif hale geçmesiyle nakit ücretli biniş sisteminin 28 Eylül'de sona ereceğini bildirdi.

Akıllı kart uygulamasının engelli erişimine uygun, araç takip ve kamera sistemleri ile anlık izlenebilir ve denetlenebilir 54 toplu taşıma aracında hizmete başladığını aktaran Kesimoğlu, akıllı kartların hizmet binasında 39 Kart Koordinasyon Merkezi'nden temin edilebileceğini kaydetti.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Özgürlük Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Mehmet İbrikçi'den bilgi alan Gerenli, açıklamasında, ekiplerin yol yapım çalışmalarını hızla devam ettiğini belirtti.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde yollarının da yapıldığını aktaran Gerenli, Özgürlük Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 mahalle ve 11 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesinin Kazımdirik, Ergene, Kurtuluş mahalleleri ile ilçeye bağlı Çiğdemli, Katranca, Nadırlı, Doğanca, Yeşilpınar, Kuştepe, Akarca, Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca, Yeşilova köylerine 9 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.