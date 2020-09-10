Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi konusunda alınan tedbirler, yapılan denetimler ve vatandaşlarca kurallara uyulup uyulmadığı, konuları görüşüldü.

Vatandaşların tedbirlere uymasını isteyen Bilgin, bu salgının topyekun mücadele ile önlenebileceğini ifade etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Ünlü, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlıklı Patiler Projesi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin himayesinde başlatılan Sağlıklı Patiler Projesi sürüyor.

Proje kapsamında, Kırklareli İl Özel İdaresince sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturuldu.

Beslenme odakları İl Özel İdaresi ekiplerince, Vize ilçesinde farklı alanlara yerleştirildi.

Bilgin, açıklamasında, hayvanların da yaşam haklarının olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.