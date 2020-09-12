Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti heyetini makamında kabul etti.

AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcılar, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ve Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, Vali Bilgin'i ziyaret etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Minsolmaz da kente yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Özalp'ten esnaf ziyareti

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, esnafı ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetleyen Özalp, esnafın istek ve sorunlarını da dinledi.

Ziyaretlerde belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi veren Özalp, "Hizmetlerimizi daha verimli bir hale getiriyoruz. Esnafımızın her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de yanlarında olmaya gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. İlçemizi değerli halkımız ve esnafımız ile hep birlikte geleceğe taşıyacağız." dedi.