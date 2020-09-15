Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yüce, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile okullarda yüz yüze eğitime hazırlık kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.

EBA destek noktaları hakkında Erdem'den bilgi alan Yüce, açıklamasında, ilçede 24 EBA destek noktası kurulduğunu, 166 bilgisayarın öğrencilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

- Kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Lüleburgaz'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen kampanyaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli de destek verdi.

Kampanya hafta boyunca devam edecek.

Ambulans şoförlerine eğitim

Lüleburgaz ilçesinde ambulans şoförlerine eğitim verildi.

Eğitim, ambulansların karıştığı kazaları en aza indirmek, sağlık ekiplerinin olaya hızlı ve güvenli şekilde müdahale ederken can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla düzenlendi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mehmet Balta, Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, ambulans sürücülerine trafikteki rol ve sorumlulukları, hastaya ulaştıkları ve hastayı sağlık kuruluşuna sevk ettikleri sırada yaşanabilecek kazaları önleme konularında bilgi verdi.

Ambulans sürücülerine kavşaklara yaklaştıkları sırada dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Balta, "Acil hasta taşıyorsak 'a' noktasından 'b' noktasına en güvenli şekilde hastayı ulaştırmak, hem de kendi güvenliğimizi almak zorundayız. Ambulansların karıştığı kazaların artması üzerine bu eğitimi gerçekleştirdik. Lüleburgaz'da 2020 yılı içerisinde ambulansların karıştığı ölümlü veya yaralamalı trafik kazası yaşanmazken, 4 hasarlı kaza meydana geldi." diye konuştu.