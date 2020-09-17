Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) düzenlenen motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavını tamamlayan 15 kişiye sertifikaları teslim edildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) düzenlenen motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavını tamamlayan 15 kişiye sertifikaları teslim edildi.

Oda Başkanı Soner Ilık, oda binasında gerçekleştirilen törende, kursiyerlere sertifikalarını teslim etti.

Ilık, burada yaptığı konuşmada, sınavın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde yapıldığını söyledi.

Kursiyerlerin satın alma işlemleri, araçları satışa hazırlama ve satış işlemeleri konularında sınava tabi tutulduğunu aktaran Ilık, sınava katılan 30 kursiyerden 15'inin başarıyla tamamladığını belirtti.

Ilık, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Yıldırım ve Dere Mahallelerine 18 Eylül Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Yıldırım Mahallesi'nde 09.00-11.00, Dere Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

-Lüleburgaz'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Lüleburgaz'da Ensar Vakfı üyeleri, katıldığı televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Başkanı Eyyup Sabri Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Lüleburgaz Adliyesi'ne giderek Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu dilekçelerini teslim etti.

Dilekçede, Mütercimler'in, 'Halkın bir kesimini aşağılamak' ve 'Hakaret' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Erdem, yaptığı açıklamada, imam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış ve çirkin algı ile her daim mücadele edeceklerini söyledi.

Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceklerini aktaran Erdem, "Yine bilinmesini isteriz ki, İmam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir." diye konuştu.

Lüleburgaz, Kırklareli, Türkiye, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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