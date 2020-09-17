Pınarhisar'da çevre yolu çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, bölgede incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Talay, konuşmasında, çevre yolu inşaatının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

İlçede 5 girişi olan çevre yolundaki menfezin 5 metre yükseklik, 8 metre genişlik ve 25 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Menfez geçişiyle birlikte ilçeden Pınarhisar ovasına geçişlerden herhangi bir aksaklık yaşanmayacağını aktaran Talay, "Böylece ağır tonajlı araçların trafik yükünden kurtulan bir Pınarhisar'a kavuşacağız. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Vize Belediyesi, sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Muhtelif zamanlarda sokak hayvanlarının beslendiğini aktaran Özalp, "Sahipsiz sokak hayvanlarımızı hiçbir şartta yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak can dostlarımızın beslenmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.