Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Kaymakam Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin katıldığı denetimde, kapalı pazar yerinde esnafların aldığı tedbirler kontrol edilerek uyarılar yapıldı.

Denetimlerde kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Yüce, tedbirleri aksatan bazı vatandaşları da uyardı.

Yüce, konuşmasında, Kovid-19 ile kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Maske, mesafe ve temizliğin en önemli korunma tedbirleri olduğunu ifade eden Yüce, tüm vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini kaydetti.

Şehit ailelerine ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, şehit ailelerini ziyaret etti.

Yüce, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal ile Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Derneği Başkanı Birdeniz Şan'ın da katıldığı ziyaretlerde şehit ailelerinin isteklerini dinledi.

Şehit Sebahattin Ergin'in ailesiyle bir süre sohbet eden Yüce, daha sonra şehit Recep Eroğlu'nun da ailesiyle bir araya geldi.

Kaymakam Yüce, şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını söyledi.

Kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Lüleburgaz'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası sona erdi.

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyada 250 ünite kan, 257 kök hücre bağışı yapıldı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gamsız, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Kampanyamız süresince 250 kan, 257 kök hücre bağışı toplanılması sağlandı. Tüm kök hücre ve kan bağışı bekleyen hastalarımız için desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

LTSO'dan indirim protokolü

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nca (LTSO) üyelere özel indirim protokolü imzalandı.

LTSO ile bir perakende satış firması arasında imzalanan protokol kapsamında üyelere alışverişlerinde yüzde 5 indirim imkanı sunulacak.

Oda Başkanı İlhami Cebelli, protokol töreninde, üyelerin her zaman çıkarlarını gözettiklerini söyledi.

İlçe ekonomisini canlandırmak adına başlattıkları indirim protokollerine yenilerinin eklendiğini belirten Cebelli, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

THK destekçilerine plaket

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesince Ramazan ayında en fazla fitre geliri toplanan köy ve mahalle muhtarlıklarına teşekkür plaketi verildi.

THK dağıtılan fitre zarflarından elde edilen gelire göre en başarılı mahalle Yıldız, en başarı köy muhtarlığı ise Sarıcaali oldu.

Şube Başkan Yardımcısı Metin Teke ve Şube Saymanı Hasan Aktaş, Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk ve Sarıcaali Köyü Muhtarı Onur Işık'ı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

THK Şube Saymanı Aktaş, fitre gelirlerinin toplanmasında destek veren mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür etti.

Veteranlar Ligi'ne doğru

Lüleburgaz'da Veteranlar Ligi yarın başlayacak.

İlk karşılaşma Lüleburgaz Veteranlar Spor Kulübü ile Svilengrad 1921 Veteranlar takımı arasında yapılacak.

Lüleburgaz Veteranlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Dinçer, 19 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan'ın Svilengrad 1921 Veteranlar takımı ile yapacakları dostluk maçı ile sezona başlayacaklarını belirtti.

Büyükkarıştıran sahasında yapılan karşılaşmaya son hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Dinçer, "Gerek antrenman gerekse de yurt içi ve yurt dışı maçlarımıza da devam edeceğiz. Asıl amacımız 16-18 Ekim 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Plevne kentinde yapılacak olan BG-Plevne, Lüleburgaz Veteranlar, Romanya ve Sırbistan takımlarının katılacağı 4'lü turnuvada başarılı olmak istiyoruz." dedi.