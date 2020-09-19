Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Vali Bilgin, Kaymakam Kılıç'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Kılıç'a görevinde başarılar diledi.

Kılıç da Demirköy'de görev yapacak olmanın mutluluğunu belirtti.

Kent ormanı yenileme çalışması

Lüleburgaz ilçesinde kent ormanı yenileme çalışması başladı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Orman İşletme Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile kiralanan Hava Radar Arazisi Orman Alanı'nda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara başladığını bildirdi.

Ormanın 20 yıllığına kiralandığını anımsatan Gerenli, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yola çift kat statik kaplama yapılacağını belirtti.

İlk etapta piknik alanının düzenleneceğini aktaran Gerenli, 2021 yılı Mayıs ayında vatandaşların kullanıma açmayı hedeflediklerini kaydetti.