Lüleburgazlı bisiklet tutkunları yarışlara hazırlanıyor.

Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Atıf Aral, gazetecilere 2021 yılında düzenlenecek yarışlara hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Sezon hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Aral, hazırlıklar kapsamında Kayseri Erciyes'te 22 günlük 2 bin 400 rakımlı yüksek rakımda kamp yaptıklarını belirtti.

Çalışmalarına Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'nde devam ettiklerini aktaran Aral, "Yüksek irtifanın sporculara büyük yararı oluyor. 2021'de federasyon takvimindeki yarışlara takım olarak katılacağız. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor." diye konuştu.

Mavi kapak kampanyası

Lüleburgaz'da bir işletme mavi kapak kampanyasına destek verdi.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir pastahane sahibi Mehmet İlkutlu, engellilere akülü araba alınması amacıyla başlatılan mavi kapak toplama kampanyası kapsamında kapakları topladı.

Tekirdağ'da Engelsiz Yaşam Derneği'ne kapakları teslim eden İlkutlu, engellilere akülü araba alınmasına destek oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Engellerin hayallerine kavuşmasına vesile olduklarını ifade eden İlkutlu, "Yaklaşık 1 yıldır kapak toplama işini yapmaktayız. Amacımız engelli kardeşlerimizin hayallerine kavuşması adına bir araç sahibi olmaları ve hayallerini gerçekleştirmek. Bundan sonra daha çok ilgi göstereceğiz. Müşterilerimizden ve çevremizdekilerden de kapak toplamaya destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı.

Lüleburgaz Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Lüleburgaz Tenis Kulübü işbirliğiyle hafta kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi tenis kortlarında düzenlenen tenis turnuvada 48 sporcu mücadele etti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de turnuvayı takip etti. Turnuva final müsabakalarıyla sona erecek.