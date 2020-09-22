Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz'da incelemede bulundu.

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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz'da incelemede bulundu.

Yeni Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni gezen Cerit, yetkililerden bilgi aldı.

Cerit, gazetecilere, Lüleburgaz ilçesine yakışır sağlık tesisleri yatırımları yaptıklarını söyledi.

300 yataklı devlet hastanesi ile 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin tamamlandığını ifade eden Cerit, bu kurumların kısa sürede faaliyete geçeceğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Pınarhisar ilçesinin Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri ile ilçeye bağlı İslambeyli, Erenler, Akören, Evciler, Çayırdere, Kurudere, Hacıfakılı köylerine, Kavaklı beldesinin de Turist, Celaliye, Yeni Okullar ve Çarsı mahallelerine 23 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Pınarhisar ilçesinin mahalle ve köylerinde 09.00-15.00, Kavaklı beldesindeki mahallelerde ise 11.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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