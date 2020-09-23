Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kadın üreticiler, kooperatifçilik, hayvancılık, alternatif ürünler ve projeler hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel ve personeli, Kızılcıkdere köyünde kadın üreticileri ziyaret etti.

Ziyarette Özel, kadın üreticilere kooperatifçilik, hayvancılık, alternatif ürünler ve projeler hakkında verdi.

Kadın üreticileri önemsediklerini ifade eden Özel, özellikle köylerinde üretim yapan üreticileri desteklemeye çalıştıklarını anlattı.

Arilik çalışmaları

Kırklareli'nde hastalıklardan ari çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli süt işletmeleri ile çiftlikleri ziyaret etti.

Ekipler hayvanların deri testlerini gerçekleştirdi.