Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar dezenfekte edildi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okullarda yüz yüze eğitimlerin başladığını belirten Özalp, "El birliğiyle, hep beraber bu dönemi atlatacağız. Lütfen sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kurallarına hep birlikte uyalım. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hoşgeldin Bebek Projesi"

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "Bebek ziyaretlerimiz devam ediyor. İlçemizde yenidoğan minik hemşehrilerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Pınarhisar'da 2 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Poyralı ve Soğucak köylerine 24 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Vize Devlet Hastanesine bağış

Vize'de hayırsever bir kadın, Vize Devlet Hastanesine damar görüntüleme cihazı bağışında bulundu.

Hastane Başhekimi Fatma Banu İşler, açıklamasında, damar görüntüleme cihazının kan alma ve damar yolu açma çalışmalarında sağlık çalışanlarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cihazın özellikle çocuk ve bebekler ile damar yapısı ince olan yaşlı hastalarda damarın kolaylıkla bulunmasını sağlayacağını ifade eden İşler, şunları kaydetti:

"Damar bulunana kadar müdahale devam ettiği için aileler, çocuklar ve yaşlı hastalarımız büyük sıkıntı çekiyorlardı. Defalarca tekrarlanan iğne girişlerinden kaynaklanan istemediğimiz sıkıntıları en aza indirmek, ayrıca laboratuvarda tahlil için kan veren damar yapısı çok ince olan çocuklarda, hastalarımızda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak. Kan almanın yanı sıra serum tedavileri için damar yolu açılmasında da kolaylık sağlayan cihaz hastanenin her alanında kullanılacak."

İşler, bağışta bulunan Kutlu'ya teşekkür etti.