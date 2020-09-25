AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milsolmaz, Ahmetbey Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile görüştü.

Minsolmaz, beldenin gelişimine katkı sağlamak için yatırımların devam edeceğini kaydetti.

Ardından, Büyükkarıştıran beldesine geçen Minsolmaz, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Minsolmaz, AK Parti olarak vatandaşların sıkıntılarını çözmek için her zaman sahada olduklarını söyledi.

Demirköy'de Kovid-19 denetimi

Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Mehmet Kılıç'ın da katıldığı denetimlerde, esnafa uyarılarda bulunuldu.

Kılıç, konuşmasında, Kovid-19 ile kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Üretici ziyaretleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, üreticileri ziyaret ediyor.

Özel, Demirköy ilçesinde örtü altı üreticilerini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Üretimin artırılması için yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirten Özel, sıkıntıları yerinde çözmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.