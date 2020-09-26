Lüleburgaz ilçesinde bir firma tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediyeye maske ve dezenfektan bağışında bulunuldu.

İlçede faaliyet gösteren iş güvenliği ekipmanları firması tarafından Lüleburgaz Belediyesine 8 bin cerrahi maske ile 40 litre el dezenfektanı bağışlandı.

Firmanın bölge satış yöneticisi Emre Alkan, Trakya ve özellikle Kırklareli'ndeki belediyelere bu gibi bağışlar yaptıklarını belirterek, sosyal sorumluluk kampanyaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Samet Servet de bağış dolayısıyla firma yetkililerine teşekkür etti.

- Milletvekili Kayan'dan ziyaretCHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, DİSK'e bağlı Emekli-Sen Lüleburgaz Şubesi'ni ziyaret etti.

Sendika binasında İl Genel Meclis Üyesi Nilüfer Erol, DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Avni Berberoğulları, Trakya Bölge Temsilcisi Taner Günerbüyü'ün de yer aldığı ziyarette Şube Başkanı Avni Berberoğulları, emekliler adına taleplerini aktardı.

Ziyarette Kayan, sendikaya üyelik formunu doldurarak üye oldu.