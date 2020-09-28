Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Kılıç, ziyarette, ilçedeki yatırımlar hakkında Gün'den bilgi aldı.

Demirköy'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kılıç, küçük bir ilçe olmasına rağmen doğa harikalarına sahip olduğunu belirtti.

Kılıç, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını kaydetti.

Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Demirköy'e hizmet için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha önce kaymakamlık, belediye ve diğer kurumlar arasında var olan uyum ve iş birliğinin artarak devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirleri

İğneada beldesinde camiler dezenfekte edildi.

İğneada Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Tahir Işık, gazetecilere, beldede Kovid-19 tedbirlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını ifade eden Işık, yoğun insan sirkülasyonunun olduğu mekanların aralıklarla dezenfekte edildiğini söyledi.

Işık, vatandaşların da kişisel korunmalarına yönelik temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmesini istedi.