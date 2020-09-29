Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, okullarda incelemede bulundu.

Kılıç, Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek, yüz yüze eğitim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Kılıç, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Öğrencilerin sağlığını önemsediklerini aktaran Kılıç, tedbirlerin aksatılmadan devam edeceğini belirtti.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu.

İlçe merkezi ve orman bölgesinde oluşturulan beslenme odaklarına konulan mamalar ile hayvanların besin ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamada, her canlının yaşam hakkının bulunduğunu söyledi.

Belediye olarak belirli günlerde mama takviyesi yaptıklarını ifade eden Gün, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini belirtti.