AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanı İlkay Karataş, geçen hafta gerçekleşen kongrede göreve gelen Kayalı ve yönetimini tebrik etti.

Ziyarette uyuşturucu bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler, projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulup, ilçede sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili alınması gereken önlemler konuşuldu.

Kayalı, MHP İlçe Başkanı Karataş'a Besmele-i Şerif tablosu hediye etti.

Hamitabat Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruldu

Lüleburgaz'da Hamitabat Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruldu.

Derneğin kurucu Başkanı Salim Tunçer, gazetecilere, tüm Hamitabatlıları kucaklayacak ve işbirliği ile örnek bir köy oluşturma parolasıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ülkenin değişik bölgelerinde ve yurt dışında yaşayan Hamitabat köyü nüfusuna kayıtlı dernek üyelerine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Tunçer, birlik duygusunun geliştirilmesini, kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Tunçer, "Sosyal bağın kurulması, bu konuda birlik ve beraberliğin tesis edilerek güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak, sosyal dayanışma duygusunu oluşturmak, kültür değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulduk." diye konuştu.

Derneğin kurucu yönetiminde Seyfullah Konyalı, Kıvanç Fındık, Süheyb Kanbur, Oktay Kaymaz, Hakan Alp ve Süleyman Tezcan yer aldı.