Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Çakır, ilk olarak Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ile bir araya gelerek, kent konseyi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bölgenin tarım alanında çok önemli olduğunu ifade eden Çakır, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ülke tarımına büyük katkı sağlayabildiğini belirtti.

Şaylan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çakır ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mine Sobacı'yı ziyaret etti.

"Tarih Yoluyla Turizmi Teşvik Etmek ve Etkilemek" Projesi

Kırklareli'nde "Tarih Yoluyla Turizmi Teşvik Etmek ve Etkilemek" Projesi başlatıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi ile Bulgaristan'ın Mineralni Bani Belediyesi işbirliğinde Avrupa Birliği'nin sınır ötesi işbirliği programı kapsamında yürütülen proje ile Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde kültürel ve tarihi mirasına ilişkin altyapısı iyileştirilerek modernizasyon yoluyla turizme kazandırılması hedefleniyor.

Şehir Plancısı Şeyda Savaşan, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında, proje ile Bulgaristan'daki Oplikos Kalesi'nin Hamdibey köyünde de yapı ve sokaklarda iyileştirmeler yapılacağını belirtti.

Projenin 2 yıl süreceğini ifade eden Savaşan, 421 bin 584 Avro değerinde olduğunu kaydetti.

Savaşan, proje kapsamında köyde 3 bin 249 metrekare granit küp taş döşeme, köy içi yolları onarımları, ahşap yönlendirme tabelaları konularak seyir terasının yapılacağını bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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