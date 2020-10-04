Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, lavanta üreticilerini ziyaret etti.
Özel, Lüleburgaz ilçesindeki lavanta üreticileri ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.
Lavanta üreticilerini önemsediklerini ifade eden Özel, her fırsatta ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.
Alternatif ürün lavanta üretimine önem verdiklerini ifade eden Özel, kentin adının lavanta ile duyurulacağını kaydetti.
KTSO'ya ziyaret
Kırklareli Jandarma Komutanı kıdemli albay Orhan Kılıç, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Ilık, ziyarette Kılıç'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kırklareli için gece, gündüz demeden hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini belirten Ilık, kentteki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından Ilık ve Kılıç, hizmet binasını gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:33 - Kaynak: AA
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