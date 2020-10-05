Demirköy ilçesinde sokak temizliği çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, temiz ve sağlıklı bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde hummalı şekilde çalıştığını ifade eden Gün, yağmursuyu olukları, mazgallar, cadde ve sokaklar ile mesire alanlarının temizlendiğini belirtti.

Gün, "Daha güzel, temiz bir Demirköy için hız kesmeden çalışıyoruz. İlçeyi kış aylarına hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Yağışlar dolasıyla su taşkınlarının yaşanmaması için önlemler de alıyoruz." diye konuştu.

Su ürünleri denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimleri sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski ilçesinde semt pazarlarında ve göletlerde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Satışa sunulan balıkların denetiminde, asgari avlanabilir boyun altında balık tespit edilmedi.

4 perakende satış yeri, 2 seyyar balıkçı, 4 gölet ve 1 amatör balıkçı denetlendiği bildirilen açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Mutlu köyüne 6 Ekim Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.